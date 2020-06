Bugsnax : Le nouveau jeu (PS5) des créateurs d'Octodad fait le plein de nouvelles infos

Parmi les surprises indés qui ont offert un peu de respiration entre les mastodontes de la présentation d'une certaine Playstation 5, nous découvrions Bugsnax, le nouveau projet de Young Horses, qui nous avait offert un étonnant bac à sable avec Octodad : Dadliest Catch.

Nos confrères d'US Gamer on ainsi pu s'entretenir avec Philip Tibitoski, le président et co-fondateur du studio basé à Chicago, et ainsi glaner bon nombres de nouvelles informations sur cette aventure qui nous amènera à découvrir l'île de Snaktooth, peuplée d'étranges créatures.

À l'inverse de bon nombre de grands de ce monde, le succès de leur simulation paternelle d'un mollusque tentant par tous les moyens de s'intégrer n'a pas donné des envies de suites facile au studio :

Ce fut un processus intéressant pour nous, car lorsque nous avons commencé à lancer des idées en interne sur ce que nous allions faire ensuite, l'idée générale était que nous essaierions de refaire quelque chose d'unique. C'est ce que nous nous étions promis avec Octodad. Même si nous l'aimons, nous voulons essayer de faire quelque chose de complètement nouveau.

Pour rappel, Bugnax est un jeu d'aventure à la première personne dans lequel une journaliste se retrouve à explorer une île après avoir reçu une mystérieuse vidéo et ainsi découvrir les créatures éponymes, "mi-snack, mi-insecte". L'équipe explique s'inspirer des films d'animation de Pixar, et espère proposer différents niveaux de lecture.

Si le jeu a d'ores et déjà été annoncés sur PC, PlayStation 4 et 5, c'est bien la nouvelle console de Sony qui devrait tirer son épingle du jeu, puisque Bugsnax profitera des fonctionnalités haptiques de la DualSense :

Courir dans l'environnement et ressentir les différents types de terrain sous vos pieds pendant que l'on court, c'est cool et bizarre à la fois. Avant, les vibrations étaient intéressantes, mais ça n'a jamais été quelque chose d'essentiel. Maintenant, on ressent une grande différence que ce soit à travers un ruisseau, ou lorsque vous tentez d'attraper un Bugsnak [le singulier "officiel", ndlr], et qu'il essaye de s'échapper.

Young Horses annonce qu'une centaine de bestioles différentes déambuleront dans les biomes du jeu, mais il faudra sans cesse trouver la bonne approche pour les capturer, Tibitoski évoquant notamment la série Ape Escape comme étant l'une des influences majeures derrière Bugsnax, aux côtés de Pikmin 3, Viva Piñata, ou encore...BioShock ?

Voilà qui pique évidemment notre curiosité, et nous rappelle que Bugsnax est attendu sur PC, PS4 et PS5 pour la fin de l'année 2020.