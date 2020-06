Recompile : Le metroidvania de Dear Villagers s'offre 8 minutes de gameplay

Annoncé au mois de mars 2019 alors que son éditeur Dear Villagers optait pour un changement sémantique, le metroidvania en 3D Recompile a profité de l'IGN Summer of Gaming pour dévoiler plus en largeur son gameplay programmatique, histoire de préparer un atterrissage en douceur.

Nous (re)découvrons ainsi notre héros binaire composé de 0 et de 1 en pleine exploration, qui nous rappelle en quelques minutes les codes du genre, puisqu'après avoir résolu une première énigme, ce bout de programme se dote d'un double-saut bien pratique pour l'exploration.

Proposant un univers dépouillé, Recompile joue sur les contrastes pour orienter le joueur, et lui permettre d'espérer venir à bout d'un virus tout ce qu'il y a de plus informatique. Le titre de Phigames fera également la part bel à l'action et au tir, comme vous pouvez le découvrir dans la seconde partie de cette séquence continue.

Si l'univers informatique de cette curieuse aventure vous donne des envies programmatiques, vous avez de la chance, puisque Recompile, toujours annoncé pour 2020 sur PC, profite d'une démo disponible sur Steam jusqu'au 22 juin.

0101000101110101011001010110110001101100011001010010000001100011011011000110000101110011011100110110010100101110