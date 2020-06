Xbox Series X : Un prix fixé à 400$ et la Lockheart à moitié prix ? La folle rumeur

Les consoles nouvelle génération sont dans les starting-blocks, et font monter le hypomètre jusque dans ses derniers retranchements. Cependant, aucun prix n'a encore été dévoilé pour le moment, laissant donc libre cours à tous types de rumeurs.

À voir aussi : Xbox Series X : Microsoft ne préparerait pas de nouvelle interface

Les rumeurs proviennent des forums Beyond3D, ces derniers ayant déjà eu accès à des informations liées à Microsoft par le passé et qui se sont révélées exactes. Cette fois, c'est un utilisateur répondant au nom d'Eastmen qui annonce avoir entendu que la Xbox Series X pourrait être proposée à 400$ ! Soit un prix à peine plus élevé que les consoles actuelles lorsqu'elles ont été lancées.

Plus fort encore : selon ces rumeurs, la Xbox Lockheart (ou Xbox Series S comme elle est aussi appelée), c'est-à-dire une version plus "light" et totalement dématérialisée de la Xbox Series X, serait quant à elle proposée à la moitié du prix de la Xbox Series X !

Oui, c'est bien ça : 200 dollars ! Trop beau pour être vrai ?

L'insider indique en substance et à juste titre qu'il ne sait pas s'il s'agit là du prix final. La Xbox Lockheart serait "tout digital" comme les rumeurs antérieures l'indiquaient déjà. Microsoft souhaiterait frapper fort avec l'événement de juillet et ces dernières aimerait asséner un gros coup à la concurrence, une nuit "drop the mic" comme précisé. En gros il faut comprendre que Microsoft souhaite frapper un un gros coup. Il faudrait ainsi s'attendre à voir les prix desdites consoles annoncés durant la même conférence. Il serait temps, serait-on tenter de dire, non ?

Toujours dans la même lignée, Beyond3D indique que la Xbox Lockheart est une console "essentielle dans leur stratégie". A savoir une porte d'entre low-cost pour les joueurs, avec une console qui profiterait évidemment également des technologies Microsoft, comme Azure. Le plan serait d'entrer dans une catégorie de prix encore jamais atteinte par la firme de Redmond. Pour finir, la taille de la console devrait surprendre tout le monde... Une mini-console ?

Voilà donc pour les dernières rumeurs de juin, et comme toujours avec ce genre d'informations tombées du net, les pincettes sont évidemment de rigueur. Malgré tout, il serait vraiment étonnant de voir arriver une Xbox Series X à seulement 400$. Les technologies embarquées et le marketing de Microsoft basé sur la puissance de la console, laissent croire que la console sera proposé à un prix plus élevé. Mais qui sait... Les changements de stratégie, plus agressives, existent aussi. Une sorte de va-tout face au géant nippon.

Quoiqu'il en soit, si la rumeur dit vrai, nous devrions connaître le prix final lors de la conférence de juillet.

Pensez-vous que Microsoft puisse proposer un prix aussi agressif pour sa prochaine machine ? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous !