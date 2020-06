Le prochain STADIA Connect aura lieu en juillet

Le service de jeux à la demande en Cloud gaming de Google aura des choses à dire aussi cet été. Après la présentation du 28 avril dernier, il va falloir cocher une date du calendrier très particulière pour nous...

Eh oui, le prochain Stadia Connect se tiendra le jour de l'anniversaire de notre cher Romain. Attendez, c'est aussi une fête nationale ? Jamais entendu parler. Bref, Google a fait l'annonce sur Twitter :

Our next Stadia Connect arrives on July 14! Join us for a look at some of the games coming to Stadia later this year. https://t.co/y8do0Vi2p2 pic.twitter.com/o23mjuosXE