PUBG : La mise à jour 7.3 est disponible sur PC, les nouveautés

La mise à jour 7.3 a été déployée sur les serveurs PC de PUBG. Elle apporte encore plus d'explosivité avec l'arrivée du C4 et d'autres nouveautés.

Après la refonte de Vikendi, avec l'ajout de plusieurs zones, d'un train avec plusieurs stations et une amélioration de la visibilité générale sur la carte enneigée, c'est au tour des véhicules d'être le centre des changements sur le battle royale.

Les développeurs ont souhaité à la fois rendre les dégâts plus réalistes sur les véhicules, mais aussi pousser plus de joueurs à les utiliser dans les parties en rendant leur destruction un peu plus difficile. Désormais, les dégâts infligés aux véhicules changent en fonction de l'endroit où ils sont dirigés et sa destruction obtient un délai de 5 secondes.

Les joueurs doivent donc viser en priorité le moteur de la voiture pour infliger le plus de dégâts possibles, alors que la carrosserie ne prend plus que 75% des dégâts et le toit 50% d'entre eux seulement.

L'autre ajout principal de la mise à jour 7.3 est l'arrivée de l'objet C4 au mode d'entraînement, qui peut être lancé pour causer une explosion.