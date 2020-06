Per Aspera prend un Mars et repart avec un nouveau trailer

L'événement Guerrilla Collective qui s'est tenu ces derniers jours a vu le retour d'un projet annoncé lors du PC Gaming Show 2019 qui devrait intéresser toutes celles et ceux qui ont envie de se tirer notre planète bleue et préfèrent le rouge.

Prévu pour cette année sur PC, Per Aspera vous placera non pas dans la peau mais dans le circuit imprimé d'un conscience artificielle baptisée AMI qui a un seul objectif dans la vie : terraformer Mars pour que les humains viennent s'y installer et foutre le boxon. Un seul objectif, oui, mais tellement d'éléments à gérer.

Vous explorerez et analyserez la carte de la planète de rouge dressée par la NASA, devrez récolter les ressources nécessaires à votre entreprise et à la mise en place de certaines technologies indispensables, et, avec une composante narrative intégrée à l'expérience, nouerez même des contacts avec les équipes de Houston, ce qui pourra avoir une incidence sur votre parcours.

Sauf que vous ne serez pas seul(e) dans ce jeu de gestion et de construction. Et qu'il faudra faire face à l'adversité (d'où le nom du jeu).

J'ai peur.