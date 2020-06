PS5 : Temps de chargement, DualSense, audio 3D... Gran Turismo 7 l'exploitera À FOND

La semaine passée, dans la foule de jeux PS5 présentés pour la première fois par Sony, on trouvait un jeu de course pour le moins attendu. Gran Turismo 7 devrait exploiter les capacités de la nouvelle console, mais à quel point ?

La question mérite d'être posée et The Guardian, qui s'est entretenu avec le vice-président exécutif et Head of Europe Business de Playstation, Simon Rutter, a pu avoir quelques infos plus spécifiques. Entre autres déclarations vantant les qualités de la PS5, il s'est en effet attardé sur le cas de Gran Turismo 7.

La simulation de Polyphony Digital, en plus de ses qualités graphiques et, on l'imagine, d'un aspect simulation très précis, aura bien d'autres qualités procurées par la PS5 :

Gran Turismo va tirer parti de pratiquement toutes les avancées technologiques de la PlayStation 5. Les temps de chargement seront presque inexistants comparé à ce qu'ils ont été par le passé. Une fois dans l'habitacle, le son 3D vous permet d'entendre le grondement du moteur de la Ferrari devant ou derrière vous, et vous pouvez distinguer le bruit qu'il fait de celui émis par une Maserati. Piloter ce bolide avec la DualSense vous fera ressentir dans vos mains les différences entre l'asphalte bien lisse d'un circuit et les sensations procurées en roulant sur des graviers. Presser l'accélérateur sera très différent d'appuyer sur une pédale de frein rigide ou une palette de vitesses.

De fort belles promesses qui méritent qu'on nous laisse les vérifier très rapidement, comme pour les autres productions qui annoncent bénéficier de tout ce que la PS5 devrait apporter. La console est attendue pour cette fin d'année 2020, Gran Turismo 7 n'a pour l'heure pas de date de sortie.