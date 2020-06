Fortnite Saison 3 Chapitre 2 : La mise à jour commence ce matin à 8h, les détails

Après avoir été rallongée pour cause de virus couronné, la saison 2 de Fortnite touche donc à sa fin, en ce mercredi 17 juin 2020., faisant donc place à la Saison 3 de ce Chapitre 2. Vous suivez ? Oui, évidemment.

Et comme JE vous l'avais super prédit récemment, c'est donc bien une île quasi immergée qui qui est apparue avec l'événement Le Dispositif, diffusé ce lundi soir et qui a rassemblé pas moins de 12 millions de personnes ! Cet événement n'était autre qu'un teaser de quelques minutes pour montrer un avant-goût (ou pas) de ce que sera cette fameuse Saison 3 qui s'annonce tout aussi étrange que la précédente.

Nous avons été submergés, et touchés, par votre présence lors de l'événement Le Dispositif. Plus de 12 millions de joueurs y ont assisté en jeu et 8,4 millions l'ont regardé en direct sur Twitch et Youtube.



Nous continuerons à améliorer nos systèmes pour les futurs événements. pic.twitter.com/Q7u9ku6kUL - Fortnite 🇫🇷 officiel (@FortniteFR) June 16, 2020

D'une part, la fameuse tempête à la quelle nous sommes habitués et qui se rapproche des joueurs au fil des combats, a été remplacée par une vague géante (sur laquelle vous pouvez "surfez" à vos risques et périls).

D'autre part, on sait désormais que le lancement aura lieu ce Mercredi 17 juin à 8h du mat', et que beaucoup de joueurs auront mis leur réveil en route pour ne pas rater cet événement planétaire.

Préparez-vous à plonger dans la Saison 3, la maintenance commencera demain à 8h (heure française) ! Il nous semble que la Tempête prépare quelque chose...

Et il faudra visiblement se montrer très patient, puisque la mise à jour en question sera bien plus longue que les MAJ plus classiques.

Qui dit nouvelle saison, dit gros patch. Le téléchargement sera plus conséquent que pour des mises à jour régulières ! Le matchmaking sera désactivé en amont de la maintenance.

Si on sait que les agents secrets ne seront plus de mise, la Saison 3 reste encore assez mystérieuse quant au thème choisi. Seule l'image d'un hibou mécanique type Big Brother (une chouette ?), a été rendue publique ainsi que d'autres images de type "mécanique" incompréhensibles pour le commun des mortels, dont je fais hélas partie.

Si vous avez des idées avant 8h00 ce matin... ne vous faites point prier. Bonne nuit.