The Witcher 3 : La version GOG offerte si vous le possédez sur une autre plateforme

Depuis le 19 mai dernier, The Witcher III : Wild Hunt a cinq ans. Oui, déjà. Avec un peu de retard, facilement pardonnable, CD Projekt RED a prévu une petite surprise pour celles et ceux que cela peut intéresser.

Vous avez un bon PC ? Vous possédez la dernière aventure de Geralt de Riv sur Steam, Epic Games Store, PS4 ou Xbox One ? Envie d'en profiter sans DRM ? C'est possible.

En connectant la plateforme sur laquelle vous avez votre version de The Witcher III : Wild Hunt à l'application GOG Galaxy, vous récupérerez un exemplaire GOG automatiquement. Le gros plus : votre progression et vos succès seront directement importés. Vous ne perdez rien. Mieux, vous gagnez des bonus : la bande-son en version numérique avec quatre morceaux supplémentaires, les comics The Witcher : House of Glass et de jouets à imprimer, découper et coller.

L'offre ne durera pas éternellement : vous avez jusqu'au 23 juin à 13h00.