Carrion : Le jeu d'horreur inversé s'annonce sur Switch, avec une version physique par-dessus le marché

Aperçu pour la première sur le festif campement Devolver, symboliquement situé face au Convention Center de Los Angeles, l'étrange Carrion espère inverser notre vision manichéenne du jeu d'horreur, en nous proposant de vivre l'aventure dans la peau d'un insatiable blob, qui a sans doute une bonne raison de faire couler de l'hémoglobine par litres.

D'abord annoncé sur PC et Xbox One, le jeu du studio Phobia viendra également semer la terreur sur Switch, nouvelle terre d'accueil du jeu indépendant comme chacun sait. Mais comme un bonheur n'arrive pas forcément seul, les collectionneurs avisés que vous êtes évidemment seront ravis d'apprendre que ce jeu d'horreur à l'envers fera également l'objet d'une édition tout ce qu'il y a de plus physique, grâce aux bons soins de Special Reserve, à qui l'on doit notamment l'édition de Hotline Miami Collection, My Friend Pedro, GRIS ou encore Minit sur la même console transportable.

Seule ombre au tableau : si Carrion est bel et bien annoncé pour cet été sur PC, Switch et Xbox One, sa date de sortie précise se fait encore désirer. En même temps, n'est-ce pas le propre du genre, que de cultiver jusqu'au bout le suspens ? Vous avez trois heures. Et n'oubliez pas : la paix vous attend au bout du chemin.