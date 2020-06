Kingdom Come Deliverance triple millionnaire, et jouable gratuitement ce week-end sur Steam

Deux ans après sa sortie, Kingdom Come : Deliverance confirme son succès sur la durée. Warhorse et Deep Silver viennent de livrer de nouveaux chiffres, avec un petit cadeau pour ceux qui souhaitent toujours le découvrir.

Kingdom Come Deliverance a dépassé les trois millions d'exemplaires vendus dans le monde. On rappelle que le RPG historique de Warhorse, sorti le 13 février 2018, avait dépassé le million en une semaine et les deux millions en un an. On reste donc dans une bonne dynamique.

Ce genre de choses se fête. Mais point de banquet dans un château de Bohème, ou alors nous ne sommes pas invités : du jeudi 18 au lundi 22 juin, vous aurez le plaisir de pouvoir vous rendre sur Steam et jouer gratuitement à Kingdom Come Deliverance, un titre dont notre cher Camille a apprécié le réalisme et le scénario, dans lequel on incarne un fils de forgeron au Moyen-Âge, désireux de venger le massacre de sa famille.

Kingdom Come Deliverance est disponible sur PC, PS4 et Xbox One.

