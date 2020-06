Planet Coaster sera aussi sur PS5 et Xbox One Serie X

Bonne nouvelle pour les amateurs de parc d'attraction, l'excellent Planet Coaster va arriver sur consoles cette année sur ancienne et nouvelle génération.

À voir aussi : X019 : Planet Coaster officiellement annoncé sur consoles de salon

On savait que Planet Coaster allait sortir sur PS4 et Xbox One mais en revanche on ne savait pas qu'il allait aussi arriver simultanément sur PS5 et Xbox Serie X. Mieux, cette version nouvelle génération va recevoir une optimisation technique. Logique, quelque part.

Pour fêter ça, le studio Frontier vient de dévoiler la nouvelle bande annonce ci-dessus. Pour l'heure on ne sait pas encore si cette version du jeu sera moddable (ce qui est tout de même un gros morceau du jeu).

À vous les joies de créer et manager le parc de vos rêves, le tout a priori pour fin 2020, sans plus de précision.