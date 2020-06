Remothered Broken Porcelain grave sa date de sortie dans le marbre

La suite de Tormented Fathers, dont nous vous avions parlé en mai dernier (On a vu Remothered Broken Porcelain : Le renouveau du Survival Horror ?) a choisi l'été prochain pour venir vous filer les chocottes sur PC et consoles.

Remothered : Broken Porcelain sortira sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC le 25 août prochain au prix de 29,99 euros. Le survival-horror développé par les italiens de Darril Arts et Stormind Games joint à cette annonce une bande-annonce.

Si l'histoire tourne toujours autour de Rosemary Reed, qui va cette fois explorer l'Ahsmann Inn, une nouvelle protagoniste se présente. Elle s'appelle Jennifer et, elle aussi, va devoir faire marcher ses méninges et se montrer des plus furtives pour progresser, même si, elle semble disposer de pouvoirs lui permettant, par exemple, de quitter son corps. Et d'autres devraient être à sa portée, en cherchant un peu.