The Glory Society tease l'après-Night in the Woods avec un premier visuel mystérieux

Après avoir livré Night in the Woods en 2017, après un Kickstarter couronné de succès, l'illustrateur Scott Benson et la scénariste Bethany Hockenberry fondaient le studio The Glory Society, histoire de capitaliser sur ce premier succès, récompensé jusqu'en 2018 pour sa narration et son écriture.

Loin de se tournes les pouces depuis, le jeune studio tease officiellement son nouveau projet par l'intermédiaire d'un simple GIF, que les Champollion en herbe d'Internet pourront examiner sous toutes les coutures :

the moon rises, the wind changes pic.twitter.com/rWJRT3j0hb - The Glory Society (@theglorysociety) June 15, 2020

La lune se lève, le vent change.

Si la pierre tombale sur laquelle se niche un placide corbeau (?) dévoile également une iconographie automnale, et cette curieuse épitaphe : "Une saison au-dessus, une saison en-dessous". Comme les mailles, finalement, et pas celle des dents, hein.

Si la direction artistique semble emprunté de nombreux aspects a Night in the Woods, The Glory Society promet d'en dévoiler bientôt davantage, et que nous allons voir ce que nous allons voir :

Salut, cela faisait un moment. Il faut croire que nous étions occupés à travailler sur un nouveau jeu, vous aurez plus d'infos bientôt.



Nouveau jeu, équipe cool, on a hâte.

En attendant d'en découvrir sur ce que nous réserve cet oiseau de mauvais augure, nous vous laisserons supputer sur ce que nous réservent Benson et Hockenberry dans les commentaires ci-dessous.