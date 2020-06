Resident Evil 8 : La PS4 et la Xbox One pas assez puissantes pour le jeu ?

Resident Evil 8 fera son arrivée sur la nouvelle génération de consoles et sur PC tout en faisant l'impasse sur l'actuelle. Celle-ci ne serait visiblement "pas assez puissante" pour gérer le nouveau titre horrifique de Capcom.

Resident Evil 8 demande énormément de ressources, c'est indéniable et c'est possiblement une chose qui poserait problème pour la génération PS4 et Xbox One. C'est un insider du nom de Dusk Golem, connu par la communauté RE sur ses informations sur le titre, qui a vendu la mèche.

Voici ce qu'il dit :

(1/3) Okay, I got some clarification on why they made RE8 next-gen only, when it was cross-gen previously. With the updated graphic fidelity overhaul they're doing (still in progress), the way RE8 was designed lead to past-gen consoles having a lot of pop-in/long texture loads/ - AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) June 13, 2020

Okay, j'ai eu des clarifications concernant le fait que RE8 ne soit que sur nouvelle génération, alors qu'il était précédemment cross generation (ndlr : aussi sur PS4 et Xbox One). Avec la mise à jour des graphismes (toujours en cours), la manière dont RE 8 a été conçu a généré par mal de pop-in/long chargement de textures sur la génération actuelle.

Et cela continue :

(2/3) load times because the game has you travelling through most of the Village and had a lot of load zones. Because there's a bigger focus on exploration this would lead to the last-gen console versions having notable issues, and it was holding back how pretty they could make - AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) June 13, 2020

Des temps de chargement car le jeu car le jeu nous emmène à travers tout le Village et avait énormément de zones de chargement. L'accent ayant été mis sur l'exploration et cela aurait conduit les consoles actuelles à avoir de vrais soucis.

Et pour finir :

(3/3) certain scenes. So they decided to drop the last-gen versions of the game to make it so the game had no loading at all (not limited by last gen hardware) and push the graphic overhaul further without the limitations of last-gen tech in mind. - AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) June 13, 2020

Et cela aurait pu avoir une incidence sur la beauté de certaines scènes. Ils ont donc décidé d'abandonner les versions des générations actuelles et ainsi faire un jeu sans temps de chargement du tout (pas du tout limité comme pour le hardware de la PS4 et Xbox One) et ainsi pousser les limites graphiques sans se soucier des technologies des consoles actuelles.

En bref, les version PS4 et Xbox One semblaient trop souffrir de temps de chargements trop longs et de soucis de textures. Les mettre de côté aurait ainsi permis au développeur de ne plus se soucier des limitations techniques des consoles désormais en fin de vie après de longues années de bons et loyaux services.

Une bonne chose ? Possiblement que oui. Dans tous les cas, il faudra attendre 2021 sans date précise pour le moment, afin de mettre nos mains sur les nouvelles aventures de Ethan Winters.