Haven (The Game Bakers) se dévoile à travers deux nouvelles vidéos

Alors qu'une curieuse espèce bipède déploie actuellement des trésors d'énergie pour se mettre physiquement et symboliquement sur la tronche, la perspective de retrouver Yu et Kay, les deux explorateurs de Haven, qui ont entamé un séparatisme spatial, et vivent d'amour et d'eau fraîche.

Le nouveau jeu des français de The Game Bakers aura malgré l'absence d'un certain salon californien squatté les fameux Internets, puisque nous aurons pu l'apercevoir aussi bien lors du PC Gaming Show que de l'événement en ligne Guerrilla Collective.

Et si la courte bande-annonce nous rappelle surtout la proposition de cette aventure, située quelque part entre exploration en lévitation, RPG au tour-par-tour et amour inconditionnel, les cinq minutes de gameplay dévoilées par Guerrilla Collective permettent d'articuler ensemble ces différentes phases. Il faudra donc coordonner ses mouvements durant les combats (chaque personnage étant assigner à une moitié de manette) pour "pacifier" ses ennemis, rongés par une rouille que nos héros récolteront pour purger la planète sur laquelle ils se retrouvent coincés, et réparer leur vaisseau au passage.

Que ce soir pour son univers onirique, sa gestion d'une relation amoureuse, son système de combat ou encore le souci du détail qui habille les écrans de chargement, il nous tarde de revoir Haven, annoncé sur PC, "PlayStation", Switch, et "Xbox Game Pass" quelque part en 2020.