Xbox Series X : le Smart Delivery se détaille un peu plus (premiers jeux, Gamepass, progression...)

Parmi les technologies mises en avant par Microsoft pour la Xbox Series X, on trouve le Smart Delivery, qui permettra un changement de génération tout doux, sans avoir forcément besoin de payer à nouveau pour des jeux achetés sur Xbox One. De nouvelles informations ont été partagées.

À voir aussi : Xbox Series X : Hellblade 2 tournera sous Unreal Engine 5, Microsoft insiste sur la "puissance"

Comme on le sait déjà, le Smart Delivery promet à un acheteur d'un jeu Xbox One d'en profiter dans une version optimisée pour Xbox Series X sans aucun coût supplémentaire, pour les versions physiques et dématérialisées, si l'éditeur décide de participer au programme.

La firme de Redmond a partagé des exemples concrets sur le Xbox Wire :

Si vous possédez Gears 5 ou que vous y jouez via le Xbox Game Pass, vous pouvez en profiter dès maintenant sur Xbox One. Si vous décidez d'acheter une Xbox Series X en fin d'année, vous n'aurez qu'un téléchargement à lancer et vous bénéficierez de la version optimisée de Gears 5 pour Xbox Series X, dès le jour du lancement de la console.

Lors de la sortie de Halo Infinite sur Xbox One et Xbox Series X en fin d'année, vous n'aurez qu'à acheter le jeu une fois pour obtenir les deux versions, que vous possédiez l'une des consoles ou les deux. Imaginons que la Xbox Series X s'installe dans votre salon, le Smart Delivery se chargera de vous y proposer la version optimisée du jeu. Si votre Xbox One migre alors vers votre chambre ou ailleurs, le Smart Delivery sera toujours au rendez-vous et vous pourrez jouer à la version Xbox One de ce même titre.

Dernier cas de figure, certains titres Xbox One, déjà disponibles ou à venir, seront par la suite optimisés pour Xbox Series X après la sortie de notre console de nouvelle génération. Par exemple, si vous décidez d'acheter Cyberpunk 2077 lors de sa sortie sur Xbox One le 17 septembre, vous serez libre d'explorer Night City sur la console que vous possédez déjà. Puis, lors de l'arrivée de la Xbox Series X, vous pourrez continuer votre partie sur votre nouvelle console, exactement là où vous l'aviez laissée. Enfin, lorsque les développeurs de CD PROJEKT RED sortiront leur version de Cyberpunk 2077 « Optimisée pour Xbox Series X », la mise à jour de votre jeu se fera automatiquement, toujours sans aucun coût supplémentaire.

En outre, on apprend que les jeux Xbox Game Pass décidant d'en profiter le pourront et la progression sera conservée si vous passez d'une partie sur Xbox One à la même sur Xbox Series X.

La première liste des titres optimisés, amenée à grandir, est celle-ci :

La Xbox Series X est attendue pour cette fin d'année 2020.