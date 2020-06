Windjammers 2 annonce une démo disponible dès demain sur Steam

Parce que l'été sera chaud faute de pouvoir le passer les pieds dans l'eau à l'autre bout du globe qui nous set de monde, mais que vous n'avez pas pu sculpter votre corps de rêve avec ce fichu confinement, le très attendu Windjammers 2 dévoilera durant quelques jours ses charmes aux amateurs de frisbee que vous êtes.

La suite d'un des jeux Neo Geo encore les plus joués en 2020 se laissera ainsi approcher sur PC, via une démo disponible dès le 16 juin sur Steam, et jusqu'au 22 juin prochain, dans le cadre du bien-nommé Steam Game Festival.

Jouable à deux en local mais aussi en ligne, histoire de devenir même du fin fond de la creuse le roi de la plage, ce galop d'essai vos permettra tout de même de tester les quelques nouveaux moves de cette suite en bonne et due forme dont Dopamine vous disait le plus grand bien l'an passé, entre amortis fourbes et rebonds au sol qui feront hurler les puristes.

L'occasion est ainsi trop belle de rappeler que Windjammers 2, prévu sur Google Stadia, PC et Switch est attendu quelque part en 2020.