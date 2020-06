Xbox Series X : Microsoft ne préparerait pas de nouvelle interface

Cela fait un moment que les joueurs savent à quoi ressemblera la Xbox Series X. Et ils connaissent également certains des jeux à paraître sur cette dernière. Ce qui n'a pas encore été montré en revanche, c'est l'interface de la machine. Et à en croire de récentes déclarations, il ne faut pas s'attendre à des bouleversements majeurs à ce niveau.

La familiarisation avec l'interface fait partie intégrante de l'expérience de la découverte d'une nouvelle console. Mais à en croire les déclarations de Tom Warren, le rédacteur en chef du site américain The Verge, les personnes qui utilisent déjà une console de la famille Xbox One seront en terrain connu. En effet, le journaliste affirme que l'interface utilisateur de la Xbox Series X sera la même que celle de la Xbox One :

Je peux confirmer que le tableau de bord de la Xbox Series X sera le même que celui de la Xbox One. Microsoft ajoute des trucs supplémentaires du côté des fonctionnalités de la console mais l'interface utilisateur et le tableau de bord seront les mêmes. La vitesse et les performances seront cependant améliorées.



Je pense que c'est une bonne chose que les tableaux de bord soient alignés sur Xbox One et Xbox Series X. Des améliorations seront apportées au cours des prochains mois, et une nouvelle application Store arrive. Les choses se sont progressivement améliorées sur le tableau de bord et continueront de le faire.

La compatibilité d'une machine à une autre étant un point sur lequel Microsoft insiste, cette nouvelle ne serait pas véritablement surprenante si elle se confirmait (l'information n'étant pas officielle, elle est toujours à prendre au conditionnel). À noter au passage que l'interface actuelle de la Xbox One devrait évoluer d'ici la commercialisation de la Xbox Series X. Tom Warren parle de "changements mineurs" en termes d'apparence de certaines rubriques.

Pour rappel, la Xbox Series X est prévue pour la fin de cette année.

En partant du principe que Tom Warren dit vrai, que pensez-vous de cette nouvelle ? Estimez-vous qu'une interface commune à la Xbox One et la Xbox Series X est une bonne chose ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.