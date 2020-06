Litlle Devil Inside : Un personnage du trailer vu comme raciste, les développeurs promettent des changements

Durant la présentation des jeux PS5 du jeudi 11 juin, un projet dont on avait plus entendu parler depuis plusieurs années est venu enchanter les spectateurs avec un trailer fort amusant. Little Devil Inside s'annonce charmant, mais est déjà au coeur d'une polémique.

La somptueuse bande-annonce passée par Sony durant son événement il y a quelques jours a permis de se réimprégner de Little Devil Inside, qui s'annonce comme un jeu d'action et d'aventure tout à fait délirant.

Mais un détail a provoqué l'ire de certains internautes. Dans la vidéo, vers la quarante-cinquième seconde, on aperçoit le héros se faire courser par une tribu de petits bonshommes masqués. Leur couleur de peau, leur chevelure, leurs pagnes et les grosses lèvres rouges sur les masques ont été interprétés comme des représentations racistes et caricaturales de tribus africaines.

Sur Facebook, l'équipe de Neostream a réagi assez rapidement :

En réponse à une série de remarques reçues ces dernières 24 heures concernant le design de certains personnages du trailer révélé lors de l'événement PS5 hier, l'équipe de Little Devil Inside a une annonce à faire.



Nous n'avions aucune intention d'employer des stéréotypes racistes, nous n'avions pas conscience des connotations stéréotypées, et souhaitons nous excuser auprès de quiconque a été offensé par le design de ces personnages.



En outre, personne (pas seulement les membres de l'équipe) n'a commenté ou laissé entendre un problème lié à ce design. Mais ces personnages n'avaient pas été révélés publiquement avant l'événement.



L'intention derrière ce design était de créer des personnages qui protègent et gardent une région particulièrement mystique du monde de Little Devil Inside. Nous n'avons pas produit de designs faisant référence à des tribus africaines ou afro-américaines réelles.



L'idée était de créer des masques colorés et nos designers en ont cherché de différentes cultures. Ces personnages du jeu se meuvent en groupes et utilisent des sarbacanes dont les fléchettes entraînent la paralysie. Nous voulions ajouter une personnalité aux masques pour leur donner vie - un peu comme les Kakamoras dans le Moana de Disney.



Cependant, peu importe nos intentions, si qui que ce soit a été offensé de quelque manière que ce soit, nous nous excusons sincèrement.



Nous corrigerons ces personnages comme indiqué ci-dessous, mais si cela ne paraît pas convenable, nous changerons le design intégralement.



1. Retrait des dreadlocks



2. Changement des lèvres proéminentes



3. Changement de teint



4. Changement de la sarbacane pour qu'elle ressemble moins à un joint



Il s'agit de notre premier jeu et nous sommes encore un peu naïfs sur certains points.

Little Devil Inside est attendu sur PS5, PS4 et PC.

