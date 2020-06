Le Devolver Direct 2020 se tiendra dans un mois

C'est devenu l'un des temps forts de l'E3 au fil des années. Mais pour 2020, la "conférence" Devolver Digital a aussi été obligée de s'adapter et nous voit patienter davantage avant de nous faire vriller le cerveau.

À voir aussi : ScourgeBringer : Le Rogue-like le plus attendu de l'année annonce son arrivée sur Switch en vidéo

Le showcase de Devolver Digital, éditeur indé qui aime prendre tout le monde à revers, est absent de cette semaine pleine d'annonces et événements en lignes qu'on jurerait proches d'un E3. Absent, oui, mais pas démissionnaire. Le COVID-19 n'a fait que retarder l'échéance :

Devolver Direct 2020 will be mid July if all goes well with production.



This year will have some updates + release dates on upcoming games and a couple of new games to reveal - all with gameplay.



Can't wait to share more soon!