Star Citizen : Un nouveau cap incroyable pour le financement participatif

Le MMO Star Citizen a un budget colossal. Mais il vient de partir pour une autre galaxie en termes de soutien financier des fans qui attendent toujours sa sortie de pied ferme. Bientôt plus que le budget du film Avengers : Infinity War.

Comme indiqué sur le site officiel de Star Citizen, Cloud Imperium Games a récolté la somme astronomique de 300 millions de dollars via le financement participatif. On peut voir aussi que le total du nombre de joueurs inscrits est de 2,71 millions de personnes, ce qui est tout bonnement hallucinant pour un jeu qui n'est encore disponible qu'en alpha.

On sait qu'entre 500 et 600 personnes travaillent sur Star Citizen, en faisant certainement l'un des jeux les plus massifs de l'Histoire du jeu vidéo en termes de moyen humain et surtout de coût. On ne désespère pas de voir arriver le mode solo Squadron 42 cette année (ou pas).

Star Citizen n'a pas de date de sortie.

