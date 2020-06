PC Gaming Show : Surgeon Simulator 2 entre au bloc et se précommande

Chirurgien, c'est un métier sérieux. Du moins, c'est ce que l'on imagine. Et puis Surgeon Simulator 2 se montre dans le PC Gaming Show 2020 et tous nos repères sont remis en cause.

Surgeon Simulator 2 se lancera en août 2020 sur l'Epic Games Store, et les précommandes sont ouvertes, avec une édition standard à 20,99 euros et une Deluxe (offrant l'accès à la Bêta, notamment) à 32,99 euros.

Bossa Studios promet, une fois encore, des opérations sanglantes et idiotes, avec cette fois une dose de coopération jusqu'à quatre joueurs et de nouvelles chirurgies, dans une Angleterre des années 50 fidèlement reproduite, ou pas.. Et ce n'est pas tout : un éditeur de niveau fera partie du package.