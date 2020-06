Cris Tales trouve le temps de sa date de sortie

Présenté par ses développeurs comme une lettre d'amour au JRPG et aux monuments que sont Chrono Trigger, Final Fantasy VI ou Valkyrie Profile, le fort ravissant Cris Tales n'avait pas encore ajouté sa signature et une date à la fin de sa missive. Lu et approuvé, ce sera pour la fin d'année.

Cris Tales sortira le 17 novembre prochain sur PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch et Google STADIA. Ce RPG aux atouts visuels indéniables, développé en Colombie, qui prévoit de vous faire voyager dans trois différentes époques simultanément, débarquera aussi sur PS5 et Xbox Series, un peu plus tard.

Et pour les plus intéressés, sachez que Modus Games a mis en ligne une nouvelle démo sur Steam et GOG. Celle-ci présente une nouvelle arène avec le personnage de Wilhelm pour "8 combats dont la difficulté augmente progressivement et au cours desquels les joueurs feront face à de nouveaux ennemis et testeront leur courage dans un affrontement contre un mini-boss".

Vous voilà prévenus.