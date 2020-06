PC Gaming Show 2020 : Suivez l'événement à partir de 19h40

Malgré la crise sanitaire, malgré l'annulation de l'E3 2020, certaines choses restent en place. L'événement annuel de nos confrères de PC Gamer, lui, s'est maintenu, et vous aurez l'occasion de le suivre ce soir !

Pour sa sixième édition, quelque peu confinée, le PC Gaming Show a encore une fois la pression de toute une communauté - celle qui crie "MASTER RACE" des composants en surchauffe à la main (c'est une plaisanterie, détendez-vous) - sur les épaules. Que nous réserve cet événement qui sera une fois de plus co-animé par Sean Plott et Frankie Ward (<3), avec un présentateur secret en sus ?

Rendez-vous à 20h00 pour suivre le PC Gaming Show 2020 et le savoir. Ce qui est sûr, c'est que l'on ne devrait manquer de rien, puisqu'il a d'ores et déjà révélé que plus d'une cinquantaine de jeux allaient être montrés. PC Gamer a même partagé ce listing pour faire un point plus précis, qui occulte bien entendu certaines rumeurs très insistantes et que nos petits doigts peuvent confirmer :