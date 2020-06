Red Thread Games (Draugen) dévoile Dustborn, un road trip où les mots font mal

Après Draugen, le studio norvégien à l'origine de Dreamfall : Chapters revient avec un nouveau projet des plus intriguants, dévoilé en WORLD PREMIERE durant le Future Games Show.

Dustborn ne devrait pas être un jeu d'action-aventure banal. Prévu pour 2021 sur PC et consoles PlayStation et Xbox, le nouveau jeu de Red Thread Games a pour lui cette esthétique comics, un cadre original (une Amérique "post-infodémie") et un concept étonnant pour résoudre les combats. Il sera en effet question de lancer des mots pour "manipuler avec le pouvoir de la désinformation".

Le scénario vous emmènera en 2030 accompagner un groupe de marginaux parti pour livrer un étrange colis en traversant tout le continent américain, où vous pourrez découvrir des environnements marqués par la guerre civile, les migrations de masse et le réchauffement climatique. Bref, cela risque de parler de sujets très actuels, et de leur conséquences potentielles. Et cela s'annonce aussi joli que perturbant. Et c'est un robot qui conduit, raison de plus d'avoir peur.