PC Gaming Show : The Last Campfire se remontre en une vidéo assez fofolle

Montré durant le Inside Xbox du 7 avril dernier, The Last Campfire s'est remontré à l'occasion du PC Gaming Spectacle. Et ceci fait, ma foi, chaud au corazon comme disent certaines personnes de la rédaction...

Développé par Hello Games (No Man's Sky), The Last Campfire s'est donc remontré en vidéo à l'occasion du PC Gaming Show de ce week-end. Rappelons, si vous voulez bien vous en souvenir, qu'il avait été révélé à l'origine lors des Game Awards 2018. Ce titre résolument narratif, comme on les appelle désormais pour faire chicos, arrivera donc cet été via l'Epic Game Store.

Agrémenté des commentaires du lead designer, Steven Burgess, cet aperçu de The Last Campfire nous permet de faire la connaissance d'Ember, protagoniste étonnant qui évolue dans une forêt blindée de ruines à explorer et d'autres étrangetés. Au programme, exploration et puzzles seront au rendez-vous (de nos promesses ?).

Bref, pour le reste, vous avez la vidéo, hein, je ne vais pas vous tenir la main ad vitam ! En vous r'merciant.