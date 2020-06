PC Gaming Show : Mafia Definitive Edition nous sauce avec son premier trailer

De la trilogie Mafia, c'est sûrement celui qui rappelle les meilleurs moments. Et c'est aussi celui dont la réédition arrivera plus tard, à la fin de l'été. Pas le temps d'attendre pour découvrir Mafia : Definitive Edition ? Alors halte aux teasers, voici une bande-annonce.

À voir aussi : Resident Evil Village : Capcom révèle des informations supplémentaires

Les aventures de Tommy Angelo, chauffeur de taxi de Lost Heaven qui va finir par fricoter avec la pègre, datent de 2002. Plutôt que se simplement lisser un Mafia qui a pris un sacré coup dans la gueule, Hangar 13 et 2K Games ont opté pour un lifting dont - nous le savons, parce que la République c'est nous - les premières captures d'écran ont électrisé les fans.

Avec cette première véritable bande-annonce réservée à Mafia : Definitive Edition, on comprend que la modernité a du bon. Le moteur de Mafia III peut permettre quelques belles choses, tout de même. Après cela, on va forcément piaffer d'impatience en se rappelant que ce remake ajoutera en plus quelques nouveautés dans la trame scénaristique, des dialogues retravaillés et du gameplay modifié et enrichi.

Mafia : Definitive Edition sera disponible le 28 août sur PS4, Xbone et PC.