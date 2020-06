Solar Ash : La suite spirituelle d'Hyper Light Drifter nous renversera aussi sur PS4 et PS5

Annoncé sur PC en mars 2019, le nouveau projet forcément chatoyant de Heart Machine, à qui l'on doit le mémorable Hyper Light Drifter, a profité du coup de projecteur braqué sur la nouvelle PlayStation 5 pour rappeler qu'il faudra également compter avec le jeu indé. Non mais.

D'abord présenté en tant que Solar Ash Kingdom, celui qu'il convient désormais d'appeler plus familièrement Solar Ash a sorti ses polygones et sa palette de couleurs saillantes pour annoncer son arrivée sur PS4 et PS5. La nouvelle bande-annonce dévoilée par les petits gars d'Annapurna Interactive nous rappelle qu'il faudra aux commandes d'un héros masqué défier la gravité, le tout en glissant avec classe et aisance d'un trou noir à l'autre.

Mystérieux et profitant d'une direction artistique proche du premier jeu de ce jeune studio californien, Solar Ash semble marcher sur les traces du jeu d'action de 2016, notamment grâce à une bande-son qui s'annonce toute aussi ...onirique.

Situé dans le même univers qu'Hyper Light Drifter, Solar Ash viendra nous donner le vertige sur PC via l'Epic Games Store, mais également sur PlayStation 4 et PlayStation 5, l'exclusivité console étant d'ores et déjà annoncée comme "temporaire". Cette suite plus ou moins spirituelle se montrera-t-elle à la hauteur ? Réponse en 2021.