PS5 : Jim Ryan "insiste sur la valeur plutôt que sur le prix" de la console

Les joueurs ont vu les jeux. Et ils ont aussi vu les consoles et leurs accessoires. Deux questions majeures demeurent désormais au sujet de la PS5 : celle de sa date de sortie et, surtout, celle du prix de vente de ses deux modèles. Le constructeur japonais n'est cependant pas prêt à répondre à cette dernière.

À lire aussi : PS5 : Demon's Souls annonce sa version remasterisée en vidéo

Jim Ryan, le patron de Sony Interactive Entertainment, a répondu aux questions de la BBC en marge de la diffusion de l'événement PS5 d'hier soir. Questionné au sujet du timing de la sortie d'une nouvelle console alors que le monde entre dans une nouvelle crise économique majeure, avec les conséquences que cela a sur les finances des consommateurs, Jim Ryan a une fois de plus tenu à faire la différence entre prix de vente et valeur de l'offre dans son ensemble :

Historiquement, notre secteur d'activité est un de ceux parmi les moins touchés par la récession. Mais je pense que cela va aiguiser notre besoin de nous assurer que nous nous concentrons sur le fait de trouver la bonne valeur. Et j'insiste sur la valeur à l'inverse du prix. Nous devons être plus attentifs que jamais afin de nous assurer que la valeur d'ensemble de notre offre en termes de console et de jeux, c'est-à-dire la gamme de jeux, la qualité des jeux ou la quantité des jeux, est quelque chose qui attire notre communauté.

Interrogé à propos d'une éventuelle différence de prix entre la PS5 normale et la PS5 Digital Edition (sans lecteur Blu-Ray), Jim Ryan a botté en touche :

Vous n'entendrez rien en ce qui concerne le prix aujourd'hui. Mais nombre de nos clients n'achètent plus que du dématérialisé de nos jours. Nous nous sommes donc dits que nous allions faire ce que nous essayons généralement de faire, c'est-à-dire donner un choix. Le sujet du prix de la PS5 est clairement sensible pour Sony et Jim Ryan semble préparer les joueurs depuis un petit moment à ce que le prix de leur nouvelle console ne soit pas aussi agressif que celui de la première PlayStation ou celui de la PS4 l'ont été à leur époque respective. En raison de la technologie embarquée dans la PS5, divers analystes s'attendent à un prix de vente relativement élevé de la PS5 lors de son lancement.

Pour rappel, la PS5 est prévue pour la fin de cette année.

Que vous inspirent les déclarations de Jim Ryan au sujet du prix, ou plutôt de la valeur, de la PS5 ? Quels seraient les justes prix pour les deux modèles à vos yeux ? À l'inverse, à quels prix vous attendez-vous ? Une différence significative entre la PS5 et la PS5 Digital Edition pourrait-elle vous faire passer au tout dématérialisé ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.