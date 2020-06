The Last of Us Part II : Notre verdict en vidéo avec 25 minutes de gameplay maison !

Inutile de se le cacher : vous attendez le retour de Joel et Ellie avec impatience, et au vu de notre test d'ores et déjà garanti sans spoilers, vous avez bien raison. Mais parce que le poids des mots peut ne pas toujours suffire, voici de quoi vous faire oublier la semaine qui nous sépare encore de la sortie de The Last of Us Part II.

À voir aussi : TEST de The Last of Us Part II : L'époustouflante synthèse d'une génération

Voici rien que pour vous yeux (For Eyes Only se risqueraient à tenter quelques anciens) près de 30 minutes de gameplay maison, capturé par nos soins sur PlayStation 4 Pro, histoire de voir dans le feu de l'action si la plastique si sexy de cette seconde partie permettra d'encaisser la noirceur et la violence de son récit.

Et parce qu'il n'y a pas de raison pour que vous ne profitiez pas comme nous des (très) nombreuses surprises que vous réserve cette aventure aussi riche que dense, rien ne viendra divulgâcher votre plaisir dans ces quelques extraits, promis juré.

Comptez en dodos ou sur vos doigts : The Last of Us Part II viendra faire littéralement trembler votre PS4 à partir du 19 juin prochain.