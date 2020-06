PS5 : Little Devil Inside en vidéo de gameplay, un magnifique titre kickstarté venue de Corée

Cela fait déjà plusieurs années que nous avons découvert ce Little Devil Inside. S'il n'a pas forcément tapé dans l'oeil de tout le monde, j'avoue qu'il était oour moi durant ce showcase PS5, l'un des jeux que j'ai le plus appréciés, visuellement parlant.

Et c'est donc Neostream qui éditera ce titre, un mix entre un jeu de rôle et d'action/ aventure, financé par Kickstarter et visiblement bien aidé par Sony depuis quelques années.

Little Devil Inside sortira sur PlayStation 5, PlayStation 4 et PC, selon l'annonce du développeur lui-même, sachant que les versions PlayStation auront une exclusivité temporaire.

Voici ce qu'en dit justement Neostream :

Le partenariat de soutien au développement est devenu une réalité après une longue période de discussions et nous remercions tout le monde chez Sony Interactive Entertainment et toutes les personnes impliquées pour que cela a pu se faire. Grâce à leur prise en charge complète et à toutes les fonctionnalités intéressantes du nouveau système PlayStation 5, nous sommes toujours plus confiants dans l'accomplissement et la livraison de nos objectifs.

Dans la vidéo en question, de la mignonnerie à foison, un monde semi-ouvert, et pas mal d'objectifs à accomplir, avec quelques éléments de survie en sus. La bande-annonce en question révèle de nouvelles scènes , des monstres et du de gameplay dans divers environnements.

Pas de date de sortie pour l'instant pour Little Devil Inside mais perso, j'ai hâte. Et VOUS ?