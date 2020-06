PS5 : La console dévoilée, deux modèles annoncés d'emblée, vidéo, infos et images

Si les joueurs savaient que Sony présenterait des jeux PS5 au cours de son événement de ce soir, des interrogations demeuraient cependant quant à son intention de dévoiler le hardware sur lequel ces derniers tourneront. Et non content de présenter sa console, le géant nippon a annoncé la commercialisation de deux modèles.

Une fois la salve de jeux PS5 tirée au cours de son événement "The Future of Gaming" de ce soir, Sony a sorti une dernière cartouche. Et pas des moindres. En effet, le constructeur japonais a enfin montré le design de sa console. À la surprise générale, il avait deux modèles à révéler.

En effet, en plus de la version "classique" de la PS5, équipée d'un lecteur Blu-Ray UHD, Sony proposera également une PS5 Digital Edition ne permettant que de jouer à des jeux dématérialisés. D'une taille imposante, la PS5 se tiendra aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale et dispose d'un coloris à la fois noir et blanc.

En parallèle aux deux modèles de sa nouvelle console, Sony a également présenté une gamme d'accessoires qui iront avec la console. Parmi ces derniers ils est possible de trouver un micro-casque sans fil "Pulse 3D", une télécommande média, une station de rechargement DualSense ou encore une caméra HD (deux objectifs 1080p). Des images des deux versions de la console et de ses accessoires sont disponibles dans notre galerie ci-dessous.

À l'heure où sont écrites ces lignes, la date de sortie et prix de ces consoles et accessoires PS5 n'ont pas encore été communiqués. Affaire à suivre donc.

Que pensez-vous du design et de la taille de la PS5 ? Son coloris vous satisfait-il ? Vers quel modèle penchez-vous ? Quels seront les prix de ces deux versions selon vous ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.