XIII : Le remake de Microïds dévoile son premier trailer de gameplay cell-shadé

Il n'aura pas fallu attendre bien longtemps pour découvrir après les premières images du remake de XIII un trailer en bonne et due forme des aventures de Jake Shel... non, Steve Rowl... non, Jason Fl... non, Kelly Bri... Bref, vous avez saisi l'idée.

C'est donc en vidéo que le héros amnésique de William Vance et Jean Van Hamme reprend aujourd'hui du service, près de 17 ans après sa première adaptation vidéoludique. Comme tout bon fêtard qui se respecte, l'aventure de notre héros aux infinies personnalités commence sa journée avec un sacré mal de crâne, et il n'aura de cesse de se détendre en criblant de balles ceux qui se mettront sur son chemin.

Remake oblige, XIII version 2020 devrait reprendre la trame scénaristique de sa version originale, et ainsi nous emmener jusqu'à la fin de Rouge Total, le cinquième album de la bande-dessinée. Fort heureusement, le style cell-shadé est toujours de la partie, et profite d'un trait plus fin et d'une gestion de la lumière bien dans son époque, pour peut-être poursuivre, allez savoir, la quête d'identité de... qui-vous-savez.

Le chiffre XIII portera-t-il pour une fois bonheur ? Réponse le 10 novembre prochain sur PC, PlayStation 4, Switch et Xbox One.