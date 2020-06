League of Legends : Comment suivre l'European Championship Summer Split ?

Le LEC reprend ce soir à 18 heures pour 8 semaines de compétition avant les playoffs, qui détermineront les 4 équipes à accéder au mondial. Les enjeux seront au plus haut avec une place en plus pour cette année.

La seconde partie de la saison compétitive européenne de League of Legends reprend ce soir à 18 heures avec un match d'ouverture à ne pas manquer, qui opposera les rookies de MAD Lions aux champions en titre G2 Esports. Le match sera disponible à 18 heures avec un pré-show traditionnel de 30 minutes. Pour les anglophones, il sera possible de retrouver les équipes sur place au studio de Berlin sur leur chaîne officielle, et en français sur O'Gaming.

Les enjeux seront au plus haut dans ce Summer Split, en particulier cette année puisqu'une place supplémentaire sera accordée aux meilleures équipes européennes pour le World Championship de cet automne, qui sera a priori maintenu, mais dans une forme encore incertaine. Plus que jamais, toutes les équipes ont donc la sensation d'avoir leur chance d'accéder à la compétition prestigieuse et donneront tout sur ces 8 semaines de compétition.

Chaque semaine de compétition comptera 2 jours de match, le vendredi et le samedi. La compétition se lancera à 18 heures les vendredis, et 17 heures les samedis avec 5 matchs en best of 1.

Sur les 10 équipes participantes, les 6 meilleures pourront se qualifier aux playoffs du Summer Split. Sur ces 6 équipes qualifiées, 4 auront la chance de faire leurs preuves au World Championship (trois dans le tournoi principal et une qui passera par le Play-In).

Le Summer Split se lance donc ce soir et durera jusqu'au dimanche 9 août. Alors que certaines équipes ont gardé leur composition pour arriver le plus solide possible au Summer Split, comme G2 et Fnatic, d'autres devront s'adapter à des changements de joueurs ou de coaching staff, comme Misfits, SK Gaming, ou encore Vitality.