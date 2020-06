Epic Games Store : Les jeux gratuits de la semaine ont les dents et les lames aiguisées

Chaque semaine, Epic Games jette dans sa boutique en ligne un ou plusieurs gratuits que tout un chacun a le droit de prendre et garder. On a droit cette semaine à de la survie et beaucoup de baston.

Vous vous êtes bien rempli la panse d'Overcooked ? Alors on peut passer au plat suivant, composé de deux mets distincts qu'il faudra engloutir en moins d'une semaine.

Jusqu'au 18 juin à 17h00, sur l'Epic Games Store, vous pouvez allez récupérer gratuitement ARK : Survival Evolved. Et le garder pour toute votre vie. Ce n'est pas tout. Les amoureux de combat made in SNK vont également pouvoir ajouter Samurai Shodown : NeoGeo Collection à leur ludothèque durant cette période sans rien dépenser. Malin, quant on sait que la nouvelle version sort ce jeudi 11 juin...

Sachez enfin que le principe du jeu mystère, c'est terminé. Les deux prochains titres offerts par la maison sont connus : Pathway et The Escapists 2, du 18 au 25 juin.