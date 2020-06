Darius Cozmic Collection : Deux compilations de shmup rétro arrivent dans quelques jours

Les fans de shoot'em up à l'ancienne auront eu le temps de ronger leur frein, et faute de crouler sous les nouveautés tous azimuts, ils peuvent désormais compter sur les valeurs sûres du genre, qui jouent la double carte de la compilation nostalgique, histoire de combler un vide assez certain.

Après la double dose du studio Psikyo via les bundles Alpha et Bravo sortis en début d'année, la série Darius va tenter de se (re)faire un place au soleil, avec les compilations genrées Darius Cozmic Collection Arcade et Console.

La série de Taito qui fit ses débuts en 1986 sur une bonne vieille borne d'arcade éponyme se décline donc dans deux best-of plutôt généreux, même si les variations sur un même genre sont présentes, shoot'em up oblige.

Ainsi, la version Arcade contiendra :

Darius (Arcade, version "originale")

Darius (Arcade, version "new")

Darius (Arcade, version "extra")

Darius II (Arcade, version originale et double écran)

SAGAIA (Arcade, ver.1)

SAGAIA (Arcade, ver.2)

Darius Gaiden (Arcade)

De son côté, la version console se montre un poil plus généreuse, puisque seront proposés :

Darius II (Mega Drive, version japonaise)

SAGAIA (Genesis, version américaine)

SAGAIA (Master System, version européenne)

Darius Twin (Super Famicom, version japonaise )

Darius Twin (Super NES, version américaine)

Darius Force (Super Famicom, version japonaise )

Super Nova (Super NES, version américaine)

Darius Alpha (PC Engine, version japonaise )

Darius Plus (PC Engine, version japonaise )

Ces différents portages ayant été réalisés par M2, il nous tarde donc de retrouver la série en pleine forme, même si la perspective de devoir passer deux fois à la caisse pourra légitimement refroidir quelque ardeur. Darius Cozmic Collection Arcade et Console seront tous eux disponibles sur PlayStation 4 et Switch dès le 16 juin prochain.