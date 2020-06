Transformers Battlegrounds s'annonce pour cet automne

On n'avait plus vu la clique d'Optimus Prime par chez nous depuis le fort moyen Transformers Devastation de PlatinumGames en 2015. Ou alors on n'y avait plus fait attention. Allez savoir. En tout cas, les robots se transformant en plein d'objets du quotidien pour une raison inconnue sont de retour en jeu vidéo.

Hasbro et Outright Games viennent d'annoncer Transformers Battlegrounds, prévu sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC pour le 23 octobre 2020 - les versons consoles auront droit à une boite grâce à Just For Games.

Il s'agit là d'un jeu développé par Coatsink qui, selon le communiqué, mixera action et stratégie pour affrontement dasntesque entre Autobots et Decepticons.

Alors que le maléfique Megatron se rapproche du Allspark, Bumblebee et les Autobots ont besoin d'un nouveau commandant pour les aider à sauver la Terre. Rejoignez leurs rangs et prenez part à des batailles épiques, de Central City à Cybertron, en solo aussi bien qu'en multijoueur.

Pas beaucoup d'infos en plus, si ce n'est que Transformers Battlegrounds se destine aux enfants et fans de tous les âges. Est-ce que pour vous ça sent le Méga-étron, la décepti(c)on, ou est-ce que ce jeu vous autobotte ?