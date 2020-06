HP Reverb G2 : HP, Valve et Microsoft s'associent pour proposer un nouveau casque VR

HP dévoile son nouveau casque de réalité virtuelle, le HP Reverb G2. Derrière ce projet se cache la collaboration de 3 grands noms du milieu HP, Microsoft et Valve. Explications.

Les leaders dans le secteur de la réalité virtuelle ont donc travaillé ensemble pour proposer le HP Reverb G2.

Le constructeur promet notamment une technologie de tracking inside-out et un son spatial 3D permettant une reproduction fidèle des gestes, un meilleur confort et un système plug-and-play (ce qui fait défaut à de nombreux casques de réalité virtuelle).

Nathalie Deshors, Chef de Produits Stations de Travail et VR chez HP France explique :

L'heure de la réalité virtuelle est désormais arrivée. Le HP Reverb G2 offre, une expérience VR plus immersive, aux gamers et plus interactive aux créateurs. C'est également l'outil idéal pour la collaboration, l'apprentissage et la formation.





La collaboration avec Valve et Microsoft porte notamment sur une expérience audio immersive et une intégration sur les plateformes Windows Mixed Reality et SteamVR.

En quelques points le casque propose :

Une résolution 2K par 2K pour chaque oeil et un champs de vision de 114 degrés

Un son spatial 3D qui repose sur l'intelligence artificielle,

Le casque est équipé de quatre caméras (deux frontales, deux latérales) et il est compatible avec Windows Mixed Reality, ce qui permet de capter 1,4 fois de mouvements que la génération précédente. Il conserve les six degrés de liberté.

Un confort longue durée avec la possibilité de faire pivoter le casque à 90 degrés

Une installation rapide plug-and-play.

Le casque (voir notre galerie) sera proposé en septembre 2020 pour le tarif de 600 euros (hors taxe). Dans l'Hexagone (charmant pays de la taxe) on peut donc tabler sur une somme plus élevée.