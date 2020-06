Yakuza 7 Like a Dragon dévoile 14 minutes de gameplay de sa version occidentale

Cela fait un long moment que les joueur occidentaux, et plus particulièrement les fans de Yakuza, savent que Yakuza (7) : Like a Dragon sortira en occident plus tard cette année. Cette version occidentale ne s'était cependant jamais montrée jusqu'à présent. C'est désormais chose faite.

SEGA faisait hier partie des éditeurs participant à l'événement Summer of Gaming organisé par le site américain IGN. Au cours du stream diffusé par ce dernier, l'éditeur japonais a diffusé une longue séquence de gameplay commenté de Yakuza : Like a Dragon.

Ici, il est donc question d'un extrait du jeu se déroulant dans le nouveau quartier situé à Yokohama au cours duquel différents aspects de ce dernier sont montrés : exploration, combats au tour par tour (avec ses fameuses attaques spéciales), mini-jeu de recyclage de canette, système de classes, etc.

IGN oblige, cette séquence de gameplay montrait le jeu sous-titré en anglais. À l'heure où sont écrites ces lignes, SEGA n'a pas encore communiqué au sujet de la localisation de Yakuza : Like a Dragon dans les langues européennes dont le français. Les dernières productions de SEGA-Atlus comme Judgment, Persona 5 Royal ou encore Sakura Wars sembent cependant être un bon indicateur de la stratégie de l'éditeur vis-à-vis de la localisation.

Pour rappel, Yakuza : Like a Dragon n'a pas encore de date de sortie occidentale annoncée. SEGA a uniquement précisé que le jeu sera disponible le jour de lancement de la Xbox Series X. D'une manière générale, le jeu sera disponible sur Xbox Series X, PS4, Xbox One, PC (Windows 10 et Steam).