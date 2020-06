Metal Hellsinger : Un FPS rythmique sur fond de métal s'annonce en vidéo des enfers

L'IGN Summer of Gaming nous avait promis du WORLD PREMIERE en bonne et due forme, et cette première journée de festivités estivales aura été l'occasion de découvrir un nouveau FPS bourrin et délicieusement guttural : décapsulez les bières faites du bruit pour Metal : Hellsinger.

Le nouveau jeu jusqu'ici resté secret de The Outsiders entend mélanger le genre du FPS bourrin au tempo d'un rhythm game, le tout sur fond de métal. Dans la peau de l'Inconnue, il faudra donc jouer de la gâchette en rythme avec les guitares dropées et une double-pédale de grosse caisse pour faire couler le sang des démons et espérer atteindre "la zone".

Les dégâts seront ainsi maximiser en restant dans le bon tempo, en témoigne cette première bande-annonce qui semble pourtant en garder sous la pédale question sensations. Il faudra donc compter sur le narrateur Troy "Joel" Baker pour dynamiser le tout, sachant que les métalleux Matt Heafy (Trivium), Mikael Stanne (Dark Tranquillity), Björn Strid (Soilwork) et Alissa White-Gluz (Arch Enemy) viendront tous claquer des gueulantes venues du fond des Enfers sur la bande-son de ce nouveau croisement satanique.

L'interview du réalisateur David Goldfarb (directeur de projet sur PayDay 2 et concepteur principal de Battlefield 3) nous permet d'en apprendre un peu plus : dans Metal : Hellsinger, la bande-son sera également impactée par les actions du joueur, et ceux qui espèrent en prendre plein les oreilles en stéréo seront ainsi obligé d'y aller au skill, au corps-à-corps ou à distance.

Votre nuque aura tout le temps de se muscler pour headbanger, puisque Metal : Hellsinger, dévoilé dans une version pré-alpha, est annoncé sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X pour 2021.