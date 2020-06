Alex Kidd de retour avec Miracle World DX, remake d'une légende de la Master System

Pour le premier jour de l'IGN Summer of Gaming, Merge Games avait réservé une place pour l'annonce du retour d'un classique. Et pas de doute, c'est exactement ce dont il s'agit, avec un jeu SEGA inoubliable.

Après Wonder Boy et Streets of Rage, SEGA passe celui que l'on considère comme sa première mascotte à d'autres mains. Merge Games, accompagné par Jankenteam a levé le voile sur Alex Kidd in Miracle World DX qui, comme son nom l'indique, va se charger de remettre l'antique Alex Kidd in Miracle World de 1986 au goût du jour.

La vidéo diffusée durant le IGN Summer of Gaming permet d'apprécier un ravalement de façade assez réussi, mignon, et les plus nostalgiques reconnaîtront sûrement certains passages du jeu d'origine sous leur nouvelle forme. Et l'ancienne, puisqu'un mode Rétro, pour un feeling Master System, sera d'emblée intégré.

De nouveaux niveaux, des modes inédits et des boss fights alternatifs sont également prévus. Pour y jouer, il faudra patienter jusqu'au premier trimestre 2021 sur PC, Nintendo Switch et consoles PlayStation et Xbox (sans précision) si l'on en croit la fiche Steam. C'est loin.