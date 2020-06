Werewolf the Apocalyspe Earthblood montre une cinématique ensanglantée

Werewolf : The Apocalypse - Earthblood se montre durant les IGN Summer of Gaming, comme on s'y attendait à MORT. Il s'agit, rappelons-le, d'une "expérience unique pleine de combats sauvages et d'aventures mystiques, inspirée du célèbre jeu de rôle". Voilà.

La cinématique que vous pouvez voir ci-dessus devrait vous en mettre plein les mirettes, injectés de sang. Vous êtes dans la peau étrange de Cahal, un puissant Loup-Garou qui a choisi de s'exiler après avoir perdu le contrôle de sa rage destructrice. Vous avez le pouvoir de vous transformer en loup et en Crinos, une énorme bête féroce que même Thomas ne connaît guère.

Le hic, c'est qu'il va falloir que vous maîtrisiez les trois formes et pouvoirs de l'homme, du loup et de Crinos pour punir ceux qui souillent Gaia, la Terre Mère. Mais votre pire ennemi.... vous vous en doutez, c'est vous-même, si toutefois vous ne parvenez pas à maîtrisez votre rage...

Chaque forme a ses avantages paraît-il : le loup peut se faufiler sans être détecté, Cahal en tant qu'humain peut interagir avec d'autres personnes, et le loup-garou peut déclencher sa rage pour déchiqueter ses ennemis.

Ce n'est pas tout, puisque dans sa quête de rédemption et de sang délicat à boire, Cahal joue un rôle crucial dans la grande guerre entre les Garou et Endron, une puissante compagnie pétrolière qui sert le Wyrm, un esprit destructeur qui ravage la planète. Oui oui... c'est dans le communiqué de presse.

Werewol f: The Apocalypse - Earthblood devrait sortir sur PlayStation 4, Xbox One et PC via Epic Games Store en 2020. Plus d'informations seront annoncées lors de Nacon Connect 2020 le 7 juillet prochain.