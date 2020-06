Millionnaire, Bloodstained Ritual of the Night parle du futur

Le 18 juin 2019, le dernier projet en date de Koji "IGA" Igarashi sortait enfin, des années après son financement sur Kickstarter. Près de douze mois plus tard, les chiffres sont bons et s'offre le droit de donner sa feuille de route pour la fin 2020.

Bloodstained : Ritual of the Night a donc été acheté à plus d'un million d'exemplaires sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Ce qui pour ce metroidvania au développement long et compliqué, parfois moqué pour sa plastique, est une belle performance.

Le moment, consacré par les remerciements d'Igarashi dans la vidéo ci-dessus, est donc tout trouvé pour parler de ce qui attend les joueurs les plus fervents, prêts à y retourner à la moindre mise à jour de contenu.

Le planning est établi et permet de savoir que :

Le deuxième trimestre 2020 offrira le mode Boss Revenge, autorisant à incarner quatre ennemis, et la Chroma Wheel, prévue pour le 23 juillet sur PS4, Xbox One et PC puis juillet sur Switch, pour plus de personnalisation

Au troisième trimestre, place au Chaos Mode (un boss rush pour un ou deux joueurs) et Vs. Mode (axé survie en multi), en local comme en ligne, ainsi qu'un contenu spécial crossover et un mode Classic, façon années 80.

Le dernier trimestre présentera un nouveau personnage jouable encore inconnu et un autre crossover.

Enfin, il est rappelé que d'autres choses sont en cours de conception dont un DLC payant.