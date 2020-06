Chivalry 2 dévoile sa première bande-annonce très GORE de gameplay

Enfin, le premier trailer de gameplay de Chivalry 2 est arrivé via les IGN Summer of Gaming, et comme prévu, il viendra envahir les consoles de nouvelle génération.

À voir aussi : Chivalry 2 Medieval Warfare : Une nouvelle vidéo et une date pour l'alpha

Se déroulant de nombreuses années après les événements du premier épisode, Chivalry 2 nous emmène à une époque où Mason et Royaume d'Agatha vont pouvoir se taper joyeusement dessus à grand coups d'épée, hache, hallebarde et autres joyeusetés bien pointues et lourdes pour tuer son prochain.

Avec ses combats jusqu'à 64 joueurs, le jeu proposera aussi du cross-play entre toutes les plateformes de jeu à savoir la PS4, PS5, Xbox One, Xbox One Serie X et PC.

Pour l'instant toujours pas de date de sortie pour Chivalry 2.