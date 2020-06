Working Zombies : Le nouveau jeu de Jupiter annonce sa date de sortie en vidéo

Parce qu'il n'y a pas que les Picross dans la vie (même si nous aimerons bien, parfois), Jupiter annonçait en février dernier un tout nouveau jeu résolument multijoueur : Working Zombies. Et comme pour couper l'herbe sous le pied de Sony, le jeu s'annonce aujourd'hui... juste avant The Last of Us Part II. Tremble Ellie, tremble.

À voir aussi : TEST de 51 Worldwide Games (Switch) : Amusement universel

C'est ce qui s'appelle de l'intimidation : Jupiter annonce aujourd'hui en vidéo l'arrivée de Working Zombies pour le 18 juin prochain sur l'eShop. Cette déclaration de guerre pour un jour qui se veut symbolique de ce côté de l'Occident nous rappelle son pitch qui pourrait très bien faire le bonheur des chroniqueurs partisans des chaînes "d'information" en continu, puisque les morts-vivants mis au ban de la société ne pourront espérer l'intégrer que part leur labeur. Bah tiens.

Dans le cockpit d'un avion, au sein d'une crèche ou chez le coiffeur, il faudra donc ravaler ce qui vous reste de salive pour satisfaire les desiderata de ces fichus clients humains, et ainsi décrocher les trois étoiles synonyme de high score.

Jouable jusqu'à quatre en local, Working Zombies viendra donc jouer la carte de la réhabilitation par le travail dès le 18 juin sur l'eShop de la Switch.