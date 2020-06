Xbox Series X : La dernière console de Microsoft ? Phil Spencer donne son avis

En raison de l'évolution du marché du jeu vidéo et de celle des pratiques des joueurs, la question de la fin des consoles revient régulièrement depuis plusieurs années. Avec l'arrivée prochaine de la PS5 et de la Xbox Series X, Sony et Microsoft ont montré qu'ils croient encore en ce format. Mais la fin est-elle proche ? Phil Spencer a un avis sur la question.

Phil Spencer a récemment accordé une interview au site américain Wired. Dans cette dernière, il est question de l'avenir des consoles et plus particulièrement de l'avenir des consoles Xbox. Pour le patron de la division jeu de Microsoft, la vraie difficulté est de prédire le temps qu'il reste à la télévision comme appareil essentiel du quotidien. Selon lui, cette situation est une vraie partie d'échecs avec des calculs et de la stratégie.

Même si Phil Spencer explique que Microsoft veut se concentrer, via ses services, sur les plates-formes sur lesquelles jouent les consommateurs, les consoles ont encore un rôle à jouer au cours des prochaines années tant que le jeu sur écran de télévision restera répandu et tant que cette expérience de jeu restera le plus confortable :

J'aime regarder la télé. J'aime jouer à des jeux vidéo sur la télé. C'est sur la télé que je joue la plupart du temps. Je pense qu'il va y avoir, pendant encore longtemps, un monde dans lequel les gens veulent jouer sur une télévision. Nous sommes dévoués à ce marché et nous continuerons de proposer de grandes expériences sur consoles. Je ne pense pas que la Xbox Series X soit notre dernière console. Je pense que nous créerons d'autres consoles afin que ces excellentes expériences de jeu sur la télé fonctionnent et soient plaisantes.

Malgré cela, Phil Spencer explique qu'il espère que le jeu vidéo va s'éloigner des consoles verrouillées proposant leurs jeux exclusifs. Il préfèrerait un monde où tout le monde peut jouer aux mêmes jeux, peu importe le support utilisé pour jouer :

Vous et moi pouvons regarder Netflix. Je ne sais pas où vous le regardez, et vous ne savez pas où je le regarde, mais nous pouvons avoir une discussion à propos des jeux que nous regardons. Je veux que le jeu vidéo évolue pour atteindre ce même niveau. De nombreux joueurs étant attachés à une console de marque spécifique, il n'est pas certain que ces derniers partagent les souhaits de Phil Spencer. Avec son Project xCloud, Microsoft a en tout cas pour ambition affichée de permettre aux joueurs de profiter des jeux Xbox sur le plus grand nombre d'appareils possible.