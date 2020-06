The Last of Us Part II : La bande-annonce de lancement est arrivée

L'excitation est à son comble, car il ne reste plus que quelques jours avant que The Last of Us Part II puisse être lancé par les possesseurs de PS4. Sony et Naughty Dog continuent de mettre le paquet en publiant LA vidéo marquant son arrivée.

À voir aussi : The Last of Us Part II : Neil Druckmann s'explique sur la violence, les leaks et la... PS Vita

Avant le TEST, qui paraîtra ce vendredi 12 juin à 9h01, on pourrait penser que l'on a tout dit de The Last of Us Part II. En tout cas, sans spoiler ce qui nous attend dans la peau de la jeune Ellie, consacrée personnage principal de cette nouvelle aventure exclusive à la PS4.

Mais la communication sur la suite d'un des jeux de la génération de consoles précédente ne peut pas s'arrêter. C'est la raison pour laquelle Sony balance un nouveau trailer, qui fait suite à la publicité, qui elle-même faisait suite aux carnets de développeurs, et l'on ne parle pas du dernier State of Play.

N'espérez pas découvrir de la nouveauté dans ce clip d'une vingtaine de secondes. Là, il question de nous laisser nous imprégner de l'ambiance, entre découverte de grands espaces, larmes, coups de hache et poings serrés.

The Last of Us Part II sera disponible le 19 juin prochain. Et Dieu que nous avons hâte.