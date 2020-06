Xbox Game Pass : La prochaine fournée de jeux console et PC listée

Microsoft propose un programme de jeux en illimité par abonnement qui s'enrichit régulièrement, aussi bien sur Xbox One que sur PC. Voilà ce qui vous attend, en arrivées comme en départs, à partir de ce jeudi 11 juin.

À voir aussi : Les Journées Xbox sont lancées : Xbox One X et jeux Xbox One en réduction

Le catalogue Xbox Game Pass est en perpétuelle évolution. La petite maison de jeux à la demande reçoit encore de nouveaux pensionnaires, et très rapidement. On savait pour le jeu d'exploration spatiale de Hello Games. Et il ne sera pas tout seul.

Voici les prochains titres intégrés au programme Xbox Game Pass :

11 juin

18 juin

Thronebreaker : The Witcher Tales (Console)

The Bard's Tale Remastered and Resnarkled (Console et PC)

Il y aura également des départs. Onze. Tous auront lieu le 15 juin. Sortez les mouchoirs pour ces titres qui nous quittent :

Rappelons que l'abonnement Xbox Game Pass coûte 9,99 euros par mois sur console et PC, 3,99 euros en prix de lancement pour ces derniers. L'offre Ultimate, qui regroupe le Game Pass et l'abonnement Gold (indispensable pour le jeu en ligne) est à 12,99 euros par mois (et 1 euro pour le premier mois).