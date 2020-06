Fortnite Chapitre 2 Saison 3 : Après son report d'une semaine, quelques infos possibles

Après le report du début de la Saison 3 du chapitre 2 de Fortnite (vous suivez ?), Epic Games devrait avancer ses pions pour la suite, très bientôt. Si rien n'a filtré sur le thème de cette prochaine saison, certains tablent sur quelque chose d'exotique...

On sait désormais que la saison 3 du chapitre 2 de Fortnite est maintenant prévue pour le mercredi 17 juin 2020 soit une semaine plus tard que prévue. Et c'est donc le troisième report de ce nouveau chapitre, qui est cette fois expliqué par des raisons soulignées ci-dessous au moyen d'une déclaration officielle.

Il est toutefois toujours difficile de savoir quels skins ou armes ou même quel thème seront abordés, mais selon les dernières indiscrétions ou leaks, on aurait droit à un monde "sous-marin", avec une inondation complète ou partielle de l'île...

Evidemment, tout ceci à prendre avec les pincettes habituelles, vous avez désormais l'habitude. Les armes, toujours selon quelques rumeurs insistantes, seraient en réalité déjà sur place, mais très bien cachées... On parle notamment d'une fusée de détresse (Flare Gun)... Étrange.

Enfin, si l'eau devrait avoir le beau rôle dans cette saison 3 (avec Aquaman en skin "leader" ?), on commence également à parler de monde exotique voire totalement sous-marin (cf image leakée dans notre galerie).

Enfin, voici ce qu'écrivait le 3 juin dernier Epic Games sur son site officiel à propos du report en question.

Bonjour à tous et à toutes, Les événements que nous vivons actuellement sont un douloureux rappel des injustices qui traversent toujours notre société, qu'il s'agisse de la négation des droits humains les plus fondamentaux ou des méfaits manifestes ou insidieux du racisme envers les personnes de couleur.



Nous sommes parfaitement conscients de la peine ressentie par nos amis, familles, équipes, joueurs et communautés. Nous croyons en l'égalité et la justice ainsi qu'en la diversité et l'inclusion, et nous considérons qu'il s'agit d'évidences qui dépassent le cadre de la politique.



L'équipe de Fortnite est impatiente de vous présenter la saison 3, mais nous tenons aussi à accorder aux membres de notre équipe du temps à consacrer à eux-mêmes, à leur famille et à leurs communautés.



L'événement Le Dispositif a été repoussé au lundi 15 juin et le lancement de la saison 3 au mercredi 17 juin. Nous comprenons que ce report vient s'ajouter à un autre, et nous vous remercions pour votre patience et votre compréhension dans cette période difficile.

Ceci est noté.